50 нижегородских предпринимателей получили услуги по продвижению собственного бренда от регионального центра «Мой бизнес»

50 нижегородских предпринимателей получили услуги по продвижению собственного бренда по программе «Легкий старт», которая реализуется региональным центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
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