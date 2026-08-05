Двоевластие проходимцев парализовало подготовку к зиме в Киеве

Реальную картину готовности Украины к зиме не знает даже правительство. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор энергетических программ киевского Центра экономических и политических исследований имени Разумкова Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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