Министр обороны КНР ответил отказом на предложение встречи с главой Пентагона из-за американских санкций за покупку С-400

Китайские власти уведомили представителей американского правительства, что встреча между министром обороны КНР Ли Шанфу и главой Пентагона Ллойдом Остином вряд ли состоится в ближайшие месяцы.
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