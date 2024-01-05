Полиция помогла 73-пенсионерке с инсультом в Туме

О здоровье пенсионерки начала беспокоиться её родственница, которая не смогла до неё дозвониться. 73-летняя пенсионерка в последнее время жаловалась на плохое здоровье, поэтому когда она перестала выходить на связь, женщина обратилась в полицию.
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