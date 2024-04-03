Аналитики назвали район в Петербурге, который лучше всего подойдет для удаленной работы

За 3 года в РФ количество вакансий, в которых предлагается такой формат деятельности, выросло на 68 процентов Аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» и специалисты рынка труда выяснили как за последние годы изменился рынок труда, насколько выросла популярность удаленной работы, и как россияне, работающие удаленно, предпочитают обустраивать свой дом.
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