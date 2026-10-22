Психологи из Китайского университета Гонконга провели мета-анализ 11 исследований в развитых странах, выяснив, что рост доходов меняет личности людей, усиливая добросовестность и устойчивость, но снижая доброжелательность и экстраверсию.
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