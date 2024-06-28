Челябинцам озвучили, на сколько подорожают услуги ЖКХ с 1 июля 2024 года. Инфографика

В Челябинской области с 1 июля 2024 года в среднем на 11,2% подорожают услуги ЖКХ. Почему сумма платы за жилищные и коммунальные услуги вырастет столь значительно и сколько челябинцы будут платить за каждую квитанцию — читайте в материале URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии