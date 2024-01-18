Прибалтика получила «награду» за русофобию в виде рухнувшей внешней торговли

Анатолий Рябенко

Да никуда они не денутся. Если их жизнь подойдёт к полному краху то Россия по своей дурости всё им простит и выручит с выживанием. Как это было в прошлом. Я не экстрасенс и не провидец но это будет так даже при любой ненависти к России, потому что в России больше дураков чем в этих странах.