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Заноза

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Прибалтика получила «награду» за русофобию в виде рухнувшей внешней торговли

Прибалтика получила «награду» за русофобию в виде рухнувшей внешней торговли

У Латвии, Литвы и Эстонии по итогам одиннадцати месяцев 2023 года рухнули все основные внешнеторговые показатели.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Да никуда они не денутся. Если их жизнь подойдёт к полному краху то Россия по своей дурости всё им простит и выручит с выживанием. Как это было в прошлом. Я не экстрасенс и не провидец но это будет так даже при любой ненависти к России, потому что в России больше дураков чем в этих странах.
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14 час.
А Кудасов
Прибалты при нас жили лучше нас, так и без нас не хуже. Хотя регулярно узнаём, что у них всё рушится и падает. Понятно, что не от них. Неужели Европа так их содержит, кормит? Почему не так ну хотя бы в Молдавии, Румынии? Или в Болгарии?
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14 час.
ШКИПЕР
Молдова первая в очереди после проебалтики.
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13 час.

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