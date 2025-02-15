5 лайфхаков, как сохранить белоснежную улыбку без дорогостоящих процедур

Дома тоже можно следить за красотой и белизной зубов, и это должно быть частью ежедневного ухода. Но важно помнить: результаты будут зависеть от индивидуальных особенностей организма и степени потемнения зубов.
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