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Китай

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Си Цзиньпин призвал к развитию стратегического партнерства и сотрудничества с Непалом

Пекин, 3 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник встретился в Пекине с премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шармой Оли, призвав к усилиям для дальнейшего продвижения стратегического партнерства и сотрудничества между Китаем и Непалом.

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