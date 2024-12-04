Си Цзиньпин призвал к развитию стратегического партнерства и сотрудничества с Непалом

Пекин, 3 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник встретился в Пекине с премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шармой Оли, призвав к усилиям для дальнейшего продвижения стратегического партнерства и сотрудничества между Китаем и Непалом.