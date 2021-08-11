Нижегородские предприниматели могут получить грант на социальные проекты

Нижегородские социальные предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации смогут принять участие в новом региональном конкурсе «Бизнес-мост» и выиграть сертификат на размещение своей рекламы в Нижнем Новгороде и области.
Нижегородские социальные предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации смогут принять участие в новом региональном конкурсе «Бизнес-мост» и выиграть сертификат на размещение своей рекламы в Нижнем Новгороде и области.
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