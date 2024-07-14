На экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение

Министерство юстиции и ФБР Америки подключиись к расследованию инцидента Вчера во время публичного выступления Дональда Трампа перед своими сторонниками в Пенсильвании раздались выстрелы, после чего экс-президент упал, а его тело закрыла Секретная служба, передает ТАСС.