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Посол в Швейцарии: Европа стремится к стратегическому поражению России

Посол в Швейцарии: Европа стремится к стратегическому поражению России

БЕРН, 25 апреля, ФедералПресс. Посол Российской Федерации в Швейцарии Сергей Гармонин прокомментировал действия некоторых европейских стран в контексте конфликта на Украине, заявив, что их стремление нанести стратегическое поражение России имеет очевидные исторические параллели с политикой этих стран во время Великой Отечественной войны.

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