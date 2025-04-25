Посол в Швейцарии: Европа стремится к стратегическому поражению России

БЕРН, 25 апреля, ФедералПресс. Посол Российской Федерации в Швейцарии Сергей Гармонин прокомментировал действия некоторых европейских стран в контексте конфликта на Украине, заявив, что их стремление нанести стратегическое поражение России имеет очевидные исторические параллели с политикой этих стран во время Великой Отечественной войны.