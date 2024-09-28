Зеленский дал американцам очень простой выбор

@ REUTERS/Shannon Stapleton Tекст: Дмитрий Бавырин Цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось вообще ничего исторического.
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