ЭНЕРГИЯ ДНЯ 31 октября 2023 года

Энергетический прогноз на тридцать первое число десятого месяца две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1322 =Ваше тело – это не ваше тело - это то, что было выдано вам, и, благодаря этому, вы смогли обрести своё место в проявленном Мире = "В каждой избушке свои погремушки, в каждом окошке - свои огоньки: где-то, как милость, и хлеба краюшка, где-то и пряники с мёдом горьки…» =Давайте больше свободы другим и делайте как можно больше сами.