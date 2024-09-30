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Ермак: Зеленский не покажет согражданам весь свой «план победы»

Ермак: Зеленский не покажет согражданам весь свой «план победы»

Президент Украины Владимир Зеленский не покажет согражданам весь свой так называемый «план победы». Соответствующее заявление сделал руководитель офиса главы бывшей советской республики Андрей Ермак, информирует РИА Новости.

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