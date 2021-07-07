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Накануне Дня семьи, любви и верности супруги Ковалевы из Духовщины Смоленской области делятся историей своего знакомства

25 июля Кирилл и Татьяна Ковалевы отметят 12 лет со дня свадьбы. Судьбе было угодно свести их вместе и направить учиться в центр профессиональной подготовки УМВД России по Смоленской области.

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