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Кавай Ленард о 4-м матче с «Далласом»: «Должен сыграть. Посмотрим, как буду чувствовать себя в субботу»

Из-за воспаления в коленном суставе форвард «Клипперс» пропустил 9 матчей подряд и вернулся во второй встрече серии с «Мэверикс».

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