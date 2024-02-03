Спасатели справились с огнём на волгоградском НПЗ, куда попал беспилотник

Над областью сбили два беспилотника.фото: vk.com/mchs_st.peterburg--> Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда произошел из-за последствий падения беспилотника, сообщил 3 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
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