Сергей Семак: «Проблема Фелипе Аугусто в нехватке уверенности, а для нее нужно забивать. Моменты – почти в каждом матче, но в забитые мячи не аккумулируются»

Сергей Семак оценил игру Фелипе Аугусто за «Зенит». – Можно спросить, в чем проблема Фелипе Аугусто? Как-то он перестал забивать, хотя вроде моменты есть.
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