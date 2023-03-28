Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    БЫСТРЕЙ  земля  ПЕРЕВЕРНЕТСА   а  СУДА  над  РОССИЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ  государству   США НЕ ВИДАТЬ ....!!!Госдеп США выступ...
  • николай лебедев
    Ну если платы выпаиваются из бытовой техники, то дальше все понятно-очередной высер ципсошников. Источник: https://wp...Украинская сторон...
  • Александр Свитайло
    Такое впечатление, что специально народ заводят)))) Надо будет этих министров представить к медалям.... после очередн...Глава Минобороны ...

Российские войска штурмуют Новобахмутовку с целью перерезания пути снабжения авдеевского гарнизона ВСУ

Российские войска штурмуют Новобахмутовку с целью перерезания пути снабжения авдеевского гарнизона ВСУ

Продолжаются ожесточенные бои за освобождение Артемовска (Бахмута), где бойцы ЧВК «Вагнер» не только буквально метр за метром и здание за зданием продвигаются уже в центре города, но и продолжают сжимать кольцо окружения с северо-запада и юго-запада в ближайших пригородах.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх