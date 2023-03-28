Российские войска штурмуют Новобахмутовку с целью перерезания пути снабжения авдеевского гарнизона ВСУ

Продолжаются ожесточенные бои за освобождение Артемовска (Бахмута), где бойцы ЧВК «Вагнер» не только буквально метр за метром и здание за зданием продвигаются уже в центре города, но и продолжают сжимать кольцо окружения с северо-запада и юго-запада в ближайших пригородах.