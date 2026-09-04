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Жительницу Республики Алтай привлекли к ответственности за запуск беспилотника

Жительницу Республики Алтай привлекли к ответственности за запуск беспилотника

Полет беспилотника выполнялся в шести километрах от контрольной точки аэродрома В Республике Алтай местную жительницу привлекли к административной ответственности после запуска незарегистрированного квадрокоптера неподалеку от аэропорта Горно-Алтайска.

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