Жительницу Республики Алтай привлекли к ответственности за запуск беспилотника

Полет беспилотника выполнялся в шести километрах от контрольной точки аэродрома В Республике Алтай местную жительницу привлекли к административной ответственности после запуска незарегистрированного квадрокоптера неподалеку от аэропорта Горно-Алтайска.
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