Захарова обвинила Байдена в искажении высказывания Путина о ядерном оружии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «неприличным» высказывания американского президента Джо Байдена, который начал свою речь на Генеральной ассамблее ООН с якобы цитирования слов президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «неприличным» высказывания американского президента Джо Байдена, который начал свою речь на Генеральной ассамблее ООН с якобы цитирования слов президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии.
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