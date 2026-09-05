«Готовы соблюдать!» Зеленский вслед за Путиным объявил паузу в ударах

Владимир Зеленский заявил о готовности украинских военных соблюдать режим прекращения огня на время переговорного процесса в Москве, где сегодня, 5 сентября, находятся спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
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