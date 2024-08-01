Анастасия Зотова Демонстранты протестуют против смерти Махсы Амини, которая была арестована иранскими властями в Тегеране за то, что неправильно носила платок, и скончалась в полицейском участке (Фото Sean Gallup / Getty Images) Мусульманские женщины нередко выходят на митинги, защищая свои гражданские права, и это не только протесты, произошедшие в Иране в 2022 году.
Ислам и феминизм: как мусульманки отстаивают свои права
Комментарии
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Элина Морозова
У патриархальных мужчин.
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15 час.
В
Воробей
То есть, Вы искренне считаете, что жаждущие деградации и вымирания социума индивидуумы отличаются повышенным интеллектом? Я же считаю, что те, кто бездумно и близоруко покупаются на искушения популистов и неосведомлённых о законах реальной женской психологии утопистов, интеллектом совсем не блистающими. Неспособность "разглядеть лес за деревьями" - определённо признак замедленного ума.
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6 час.
Майя Maja
Воробей ты сам-то опять понял, что зачирикал в своей идиотской парадигме? Или опустился до уровня кухонных разговоров?
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2 час.
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