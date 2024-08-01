ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 636 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    а они вам с каждой охоты отчет пишут?))Мой тупой муж взя...
  • Владимир Соколов
    вам не кажется странным))чего то нужно вам, а должны это делать мужчины?))Ох уж эти порочны...
  • Майя Maja
    Воробей ты сам-то опять понял, что зачирикал в  своей идиотской парадигме? Или опустился до уровня кухонных разговоров?Ислам и феминизм:...

Ислам и феминизм: как мусульманки отстаивают свои права

Ислам и феминизм: как мусульманки отстаивают свои права

Анастасия Зотова Демонстранты протестуют против смерти Махсы Амини, которая была арестована иранскими властями в Тегеране за то, что неправильно носила платок, и скончалась в полицейском участке (Фото Sean Gallup / Getty Images) Мусульманские женщины нередко выходят на митинги, защищая свои гражданские права, и это не только протесты, произошедшие в Иране в 2022 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элина Морозова
У патриархальных мужчин.
Ответить
15 час.
В
Воробей
То есть, Вы искренне считаете, что жаждущие деградации и вымирания социума индивидуумы отличаются повышенным интеллектом? Я же считаю, что те, кто бездумно  и близоруко покупаются на искушения популистов и неосведомлённых о законах реальной женской психологии утопистов, интеллектом совсем не блистающими. Неспособность &quot;разглядеть лес за деревьями&quot; - определённо признак замедленного ума.
Ответить
6 час.
Майя Maja
Воробей ты сам-то опять понял, что зачирикал в  своей идиотской парадигме? Или опустился до уровня кухонных разговоров?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх