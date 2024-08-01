Ислам и феминизм: как мусульманки отстаивают свои права

Анастасия Зотова Демонстранты протестуют против смерти Махсы Амини, которая была арестована иранскими властями в Тегеране за то, что неправильно носила платок, и скончалась в полицейском участке (Фото Sean Gallup / Getty Images) Мусульманские женщины нередко выходят на митинги, защищая свои гражданские права, и это не только протесты, произошедшие в Иране в 2022 году.