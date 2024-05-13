Минздрав выявил отклонения по финансированию скорой помощи

Регионы должны устранить перекосы, связанные с финансированием скорой медицинской помощи. Об этом кандидат на должность заместителя председателя Правительства Татьяна Голикова рассказала на пленарном заседании Госдумы 13 мая.
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