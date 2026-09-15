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Senate Blocks Clarity Act As Cloture Falls Short Of 60 Votes

Senate Blocks Clarity Act As Cloture Falls Short Of 60 Votes

Senate Blocks Clarity Act As Cloture Falls Short Of 60 Votes The Senate on Tuesday failed to advance the Digital Asset Market Clarity Act, falling short of the 60 votes needed to invoke cloture on the motion to proceed to H.

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