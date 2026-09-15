Senate Blocks Clarity Act As Cloture Falls Short Of 60 Votes The Senate on Tuesday failed to advance the Digital Asset Market Clarity Act, falling short of the 60 votes needed to invoke cloture on the motion to proceed to H.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым