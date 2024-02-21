Депутат Ниметуллаев: село Крынки стало символом безразличия президента Украины

Село Крынки стало символом бездушия Украины, но героизма России. Такое заявление сделал глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев в интервью РИА «Новости».
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