Лечимся по закону. ОМС в вопросах и ответах

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Остряки шутят, что лечиться даром, значит, даром лечиться. Тем не менее, по статистике Федерального Фонда Обязательного медицинского страхования, сегодня 92% всех заболевших россиян предпочитают получать медицинскую помощь именно по полису ОМС.