Лечимся по закону. ОМС в вопросах и ответах

Остряки шутят, что лечиться даром, значит, даром лечиться. Тем не менее, по статистике Федерального Фонда Обязательного медицинского страхования, сегодня 92% всех заболевших россиян предпочитают получать медицинскую помощь именно по полису ОМС.
Остряки шутят, что лечиться даром, значит, даром лечиться. Тем не менее, по статистике Федерального Фонда Обязательного медицинского страхования, сегодня 92% всех заболевших россиян предпочитают получать медицинскую помощь именно по полису ОМС.
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