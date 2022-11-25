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Лечимся по закону. ОМС в вопросах и ответах

Лечимся по закону. ОМС в вопросах и ответах

Остряки шутят, что лечиться даром, значит, даром лечиться. Тем не менее, по статистике Федерального Фонда Обязательного медицинского страхования, сегодня 92% всех заболевших россиян предпочитают получать медицинскую помощь именно по полису ОМС.

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