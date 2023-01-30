Полицейские в Кабардино-Балкарии изъяли у жителя с.Алтуд партию нелегального алкоголя

Сотрудники УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике и МО МВД России «Прохладненский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на 2-м км автодороги Прохладный – Баксан - Эльбрус остановили автомобиль «ВАЗ – 21103» под управлением жителя с.