С наступающим Новым годом

Новогодние утренники в детском саду это всегда праздник для ребят.А для коллектива учреждения это всегда большая и ответственная работа, требующая кропотливой подготовки, начиная от украшения зала, составления сценария и заканчивая воплощением роли Деда Мороза со Снегурочкой и других персонажей на утреннике.