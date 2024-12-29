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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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С наступающим Новым годом

С наступающим Новым годом

Новогодние утренники в детском саду это всегда праздник для ребят.А для коллектива учреждения это всегда большая и ответственная работа, требующая кропотливой подготовки, начиная от украшения зала, составления сценария и заканчивая воплощением роли Деда Мороза со Снегурочкой и других персонажей на утреннике.

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