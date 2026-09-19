35 Years Ago, Nickelodeon Launched A Horror Series That Scared A Generation Of Kids

If you grew up in the 1990s and you're into horror movies, there's a good chance your obsession with the genre began with this Nickelodeon show.
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