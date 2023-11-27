В Ростове-на-Дону разгневанный монтажник перерезал трос своему напарнику на пятом этаже

Мужчины, предварительно, выясняли отношения по поводу выполнения монтажных работ на высоте.В Ростове-на-Дону из-за конфликта на работе на высотном здании, один из монтажников попал на операционный стол городской больницы, а второй в камеру следственного изолятора.
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