На одной из казанских строек полицейские обнаружили восемь нелегальных мигрантов

В Казани прошел крупный рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Операция была проведена на территории стройки силами участковых отдела полиции «Промышленный», сотрудников миграционной службы и при поддержке отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, сообщили в УМВД России по Казани.
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