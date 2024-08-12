На одной из казанских строек полицейские обнаружили восемь нелегальных мигрантов

В Казани прошел крупный рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Операция была проведена на территории стройки силами участковых отдела полиции «Промышленный», сотрудников миграционной службы и при поддержке отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, сообщили в УМВД России по Казани.