Французский фермер нашел на своем участке 150 тонн золота

Во Франции фермер нашел на своем участке 150 тонн золота, пишет La Grada Online.52-летний Мишель Дюпон из региона Овернь во время осмотра своих земель случайно увидел странный блеск в ручье, а когда начал копать, понял, что это золотые самородки.
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