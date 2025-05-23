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  • лина любимцева
    Однозначно, ее нужно лишить прав на девочку и других детей. ОНА ОПАСНА ДЛЯ  НИХ!!Заказавшей убийст...
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Французский фермер нашел на своем участке 150 тонн золота

Французский фермер нашел на своем участке 150 тонн золота

Во Франции фермер нашел на своем участке 150 тонн золота, пишет La Grada Online.52-летний Мишель Дюпон из региона Овернь во время осмотра своих земель случайно увидел странный блеск в ручье, а когда начал копать, понял, что это золотые самородки.

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