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Царьград

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МИД России предупредил Армению о рисках евроинтеграции

МИД России предупредил Армению о рисках евроинтеграции

МИД России выразил надежду, что армяне оценят риски евроинтеграции. В марте 2025 года Армения начала процесс вступления в ЕС, что Москва считает несовместимым с участием в ЕАЭС.

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