Госдума приняла законопроект об отвязке цен в России от общемировых

В ходе пленарного заседания депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, в соответствии с которым Федеральная антимонопольная служба сможет не учитывать общемировые индикаторы при определении монопольно высокой и низкой стоимости товара, пишет «Коммерсантъ».