3,5 млн рублей похитили газовые аферисты у нижегородцев

В Нижнем Новгороде будут судить 11 человек, которые, по версии следствия, обманули 227 жителей. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленники, часть которых ранее судимы, представлялись сотрудниками газовой службы.
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