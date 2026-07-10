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Нижегородская правда

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3,5 млн рублей похитили газовые аферисты у нижегородцев

В Нижнем Новгороде будут судить 11 человек, которые, по версии следствия, обманули 227 жителей. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленники, часть которых ранее судимы, представлялись сотрудниками газовой службы.

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