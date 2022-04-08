Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель Думки країн ЄС про нафтове ембарго щодо Росії поки що розходяться Європейські країни, чиї економіки залежать від енергопоставок з РФ, не поспішають підтримати заборону, але питання обговорюватиметься Євросоюзом незабаром, сказав Боррель На майбутній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в рамках заходів, розроблених у відповідь на військове вторгнення […] Сообщение Думки країн ЄС про нафтове ембарго щодо Росії поки що розходяться появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.