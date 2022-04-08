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Думки країн ЄС про нафтове ембарго щодо Росії поки що розходяться

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель   Думки країн ЄС про нафтове ембарго щодо Росії поки що розходяться Європейські країни, чиї економіки залежать від енергопоставок з РФ, не поспішають підтримати заборону, але питання обговорюватиметься Євросоюзом незабаром, сказав Боррель На майбутній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в рамках заходів, розроблених у відповідь на військове вторгнення […] Сообщение Думки країн ЄС про нафтове ембарго щодо Росії поки що розходяться появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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