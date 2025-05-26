Депутат и "шпионка" Мария Бутина — об иноагентах, "Тюремном дневнике" и Трампе

14 мая по книге Марии Бутиной вышел сериал, также она недавно заявила о том, что в 2026 году будет снова избираться в Госдуму 14 мая в России начал выходить сериал "Тюремный дневник" по мотивам книги уроженки Барнаула, депутата Госдумы от Кировской области Марии Бутиной.