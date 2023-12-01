Всемирный день борьбы со СПИДом проходит 1 декабря в Новосибирске

Ежегодно 1 декабря во всем мире проходит День борьбы со СПИДом. В эту дату вспоминают жертв заболевания и проводят просветительские мероприятия, цель которых рассказать о распространении ВИЧ-инфекции и смертельной опасности СПИДа.
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