Специалисты Роспотребнадзора рассказали о безопасном использовании наушников

По их словам, слушать аудиоустройства следует на уровне 50-60% от максимума. В честь ежегодно отмечаемого 3 марта Всемирного дня слуха специалисты Управления Роспотребнадзора по Петербургу напомнили правила безопасного использования наушников.
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