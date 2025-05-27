SpaceX подготовила к полету самую мощную ракету в мире

Транспортная система Starship на стартовом комплексе «Звездной базы» SpaceX в Бока-Чика, Техас / © SpaceX Согласно плану полета на этот раз SpaceX не планирует ловить первую ступень Super Heavy с помощью башни обслуживания, установленной на стартовой площадке.
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