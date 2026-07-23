Лукашенко провел кадровые изменения в структуре КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые изменения в структуре комитета государственной безопасности, актуализировал и конкретизировал задачи ведомства, а также усилил роль его госсекретаря.
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