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Аргументы и Факты

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Лукашенко провел кадровые изменения в структуре КГБ

Лукашенко провел кадровые изменения в структуре КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые изменения в структуре комитета государственной безопасности, актуализировал и конкретизировал задачи ведомства, а также усилил роль его госсекретаря.

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