Азербайджан – Сербия – Болгария: переформатирование газовой карты Балкан?

10 декабря с официальным визитом в Сербию прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. В этот же день в компании президентов Сербии Александара Вучича, Болгарии Румена Радева, главы постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэля Жофре и других официальных лиц он поучаствовал в церемонии запуска в городе Ниш соединительного газопровода для поставок природного газа с берегов Каспия, а в будущем – возможно также и сжиженного природного газа транзитом через греческий порт Александруполис под де-факто американским контролем).