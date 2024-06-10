Охотник за дронами: беспилотный вертолет Hunter представили на выставке в Москве

Предназначенный для борьбы с морскими дронами модернизированный беспилотный вертолет Hunter и другие новинки техники представили на международной выставке HeliRussia-2024 в Москве, передает корреспондент РЕН ТВ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии