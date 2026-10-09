16 питомцев, которые точно знают, кто в этом доме главный

Наши любимцы каждый день дарят нам уйму позитива, а иногда и приправляют все шалостями. Мы же души в них не чаем: позволяем есть со своей тарелки на столе, устраиваем им крутые уголки с собственным телевизором, и прощаем их проступки.
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