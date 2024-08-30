Собянин: Число зарядок для электротранспорта в Москве увеличится до 30 тыс.

К 2030 году количество электромобилей в Москве составит от 100 тысяч до 300 тысяч единиц Власти Москвы реализуют стратегию развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, одна из ее главных задач — создание сети зарядных станций для электротранспорта.