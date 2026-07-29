Геополимерный раствор из отходов выдержал огонь лучше обычного бетона

Производство цемента — одна из самых углёродоёмких отраслей на планете. Нагрев известняка и глины до 1400°C для получения клинкера обеспечивает строительную индустрию надёжным материалом, но заодно даёт около 7–8% мировых выбросов CO₂.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии