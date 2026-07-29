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Геополимерный раствор из отходов выдержал огонь лучше обычного бетона

Геополимерный раствор из отходов выдержал огонь лучше обычного бетона

Производство цемента — одна из самых углёродоёмких отраслей на планете. Нагрев известняка и глины до 1400°C для получения клинкера обеспечивает строительную индустрию надёжным материалом, но заодно даёт около 7–8% мировых выбросов CO₂.

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