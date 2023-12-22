Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Светлана Ефименко
    ВСЕХ ЭТИХ ГОМИКОВ И ЛЕСБИЯНОК ЕЩЕ ХОТЯТ ПОКАЗЫВАТЬ НА НОВЫЙ ГОД!?ВОН ЭТУ ВСЮ ШВАЛЬ С ТЕЛЕЭКРАНОВ!И ВСЕ ЗВАНИЯ ПРОСТО ...Соловьев рвет и м...
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Один документ - и президент Литвы стал "русским шпионом" и "агентом Путина"

Один документ - и президент Литвы стал "русским шпионом" и "агентом Путина"

Вообще-то до этого Науседа, президент Литвы, был крайним "русофобом" и, наверное, самым близким другом Зеленского (после Макрона, конечно).

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Комментарии
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Михаил Фадеев
неплохая операция наших специалистов инфовойны!
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14 час.
АЦ
Александр Цапенко
Держись, Штирлиц ты наш ненаглядный!
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14 час.
Геннадий Бережнов
Неуседа был &quot;плохим членом&quot;, и как то да же втихую клюнул пионера в одно место, а сегодня вы же видите на что я готов! Однако что написано пером не вырубить и топором! Ищите он подписал и сотрудничество с КГБ, как и другие мэры городов!
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12 час.

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