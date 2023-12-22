Вообще-то до этого Науседа, президент Литвы, был крайним "русофобом" и, наверное, самым близким другом Зеленского (после Макрона, конечно).
Один документ - и президент Литвы стал "русским шпионом" и "агентом Путина"
Комментарии
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Михаил Фадеев
неплохая операция наших специалистов инфовойны!
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14 час.
АЦ
Александр Цапенко
Держись, Штирлиц ты наш ненаглядный!
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14 час.
Геннадий Бережнов
Неуседа был "плохим членом", и как то да же втихую клюнул пионера в одно место, а сегодня вы же видите на что я готов! Однако что написано пером не вырубить и топором! Ищите он подписал и сотрудничество с КГБ, как и другие мэры городов!
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12 час.
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