Один документ - и президент Литвы стал "русским шпионом" и "агентом Путина"

Геннадий Бережнов

Неуседа был "плохим членом", и как то да же втихую клюнул пионера в одно место, а сегодня вы же видите на что я готов! Однако что написано пером не вырубить и топором! Ищите он подписал и сотрудничество с КГБ, как и другие мэры городов!